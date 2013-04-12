Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
15/07/2013 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
12 avril 2013
Statut
Référence
Signé | 15/07/2013
20130035
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
The loan will be intermediated by three selected Turkish banks with a proven track record in energy efficiency projects. The first selected promoter is TURKIYE VAKIFLAR BANKASI (Vakifbank).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Framework loan to support energy efficiency projects accross Turkey in co-financing with the European Bank for Reconstruction and Development's (EBRD) Turkish Sustainable Energy Financing Facility (TurSEFF) initiative.

The framework loan will support small and medium-scale energy efficiency (for the largest part) and renewable energy projects. Energy efficiency projects will focus on investments in the residential, commercial and industry sectors. Renewable energy projects will include hydro, wind (both under 10 MW), solar, biomass, biogas and geothermal. Final beneficiaries will be SMEs, Mid-caps, energy service companies (ESCOs), individual households and homeowner's associations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by part-financing projects that contribute in particular to reducing greenhouse gas emissions and thus to mitigating climate change. Projects will have to comply with national law and EU environmental principles. Where applicable, particular attention will be paid to impacts on biodiversity and cumulative impacts in the case of renewable energy. The Intermediary's capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information, will also be assessed.

The Bank will require the promoters to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and principles of the relevant EU directives.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48098076
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130035
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88688028
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130035
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
Autres liens
Fiche récapitulative
ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
Fiche technique
ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes