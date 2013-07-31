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WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II

Signature(s)

Montant
240 168 117,68 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 240 168 117,68 €
Eau, assainissement : 240 168 117,68 €
Date(s) de signature
4/12/2013 : 240 168 117,68 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II

Fiche récapitulative

Date de publication
31 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 04/12/2013
20130008
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
WESSEX WATER SERVICES LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 245 million (GBP 200 million)
EUR 490 million (GBP 400 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project comprises a number of water and wastewater investments to be carried out by Wessex Water Ltd in its service area in South-West England during the remainder of the current 5-year Asset Management period (ending in 2015), with a focus on Climate Action components such as asset resilience (Climate Adaptation) and renewable energy (Climate Mitigation).

The project is driven primarily by the need to upgrade environmental performance and service levels as well as improve reliability of assets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The drinking water quality and environmental regulators independently monitor compliance with drinking water quality standards and effluent discharge permits.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49756239
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130008
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72207908
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130008
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
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Fiche récapitulative
WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
Fiche technique
WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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