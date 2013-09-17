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ELIA - SECURITY OF SUPPLY

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
16/05/2017 : 100 000 000 €
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Communiqués associés
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 16/05/2017
20130005
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELIA - SECURITY OF SUPPLY
ELIA SYSTEM OPERATOR SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 433 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Upgrade and reinforcement of the high-voltage electricity transmission grid in Belgium. Investment programme 2013-2018.

The project is part of a national Grid Development plan that is subject to a Strategic Environmental Assessment in line with the requirements of the SEA Directive.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By their technical characteristics some project components fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive. The impacts that can be typically expected for these components relate to visual impact, vegetation clearance, birds strikes and mortality, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during construction and impact on seabed fauna and flora. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELIA - SECURITY OF SUPPLY
Date de publication
17 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49193905
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130005
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ELIA - SECURITY OF SUPPLY - Project-MER 380 kV Hoogspanningsverbinding Zomergem- Zeebrugge
Date de publication
23 Oct 2018
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87560381
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130005
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ELIA - SECURITY OF SUPPLY
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134295913
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130005
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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