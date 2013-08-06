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UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)

Signature(s)

Montant
944 157 404,06 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 944 157 404,06 €
Eau, assainissement : 944 157 404,06 €
Date(s) de signature
31/03/2015 : 343 737 109,86 €
19/12/2013 : 600 420 294,2 €
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)

Fiche récapitulative

Date de publication
6 août 2013
Statut
Référence
Signé | 19/12/2013
20130001
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
UNITED UTILITIES WATER PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 925 million (GBP 750 million)
EUR 1850 million (GBP 1500 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Climate change and environmental investments related to water supply & wastewater treatment infrastructure in the North West of England 2013-15 (AMP5 - Phase II).

EU Directive compliance in the areas of water and environment is a strong driver behind the investment Programme. It includes a major wastewater treatment works extension in Liverpool required for compliance with the Urban Wastewater Treatment Directive as well as achievement of good ecological and chemical status in the Mersey Estuary under Water Framework Directive.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The drinking water quality and environmental regulators independently monitor compliance with drinking water quality standards and effluent discharge permits

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49565975
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130001
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
Date de publication
24 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53807848
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130001
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2) - Discontinuation of Hurst Reservoir and Restoration of Hurst Brook
Date de publication
10 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72186451
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130001
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67707394
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130001
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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