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PGE POWER GENERATION

Signature(s)

Montant
114 168 550,04 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 114 168 550,04 €
Énergie : 114 168 550,04 €
Date(s) de signature
27/10/2015 : 114 168 550,04 €
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16/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PGE POWER GENERATION
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17/06/2014 - Résumé non technique - PGE POWER GENERATION
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PGE POWER GENERATION
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient l'investissement de PGE dans le secteur énergétique en prêtant 2 milliards de PLN

Fiche récapitulative

Date de publication
7 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 27/10/2015
20120688
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PGE POWER GENERATION
Private sector company
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 490 million (EUR 117 million)
PLN 1960 million (EUR 466 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project comprises four gas-fired, combined heat and power (CHP) plants in various locations in Poland. The new units will be located within the boundaries of the existing heat and power generating facilities and replace obsolete coal-fired installations.

The projects will contribute to meeting heat and electricity demand at a competitive cost using natural gas as a a fuel source. All components of the project are located in a convergence region. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest of the Treaty on the functioning of the EU. The financing of these investments will contribute to the EIB's lending priority policies on energy efficiency, diversification and security of supply, climate action, and on convergence regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls either under Annex 1 or Annex 2 of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The projects falling under Annex 2 were screened out by the competent authority in accordance with the national legislation. The environmental aspects of all four projects and the completed EIAs will be assessed during the appraisal. All the plants will be located on brown field sites within the boundaries of existing facilities. It is expected that the electricity generated by the plants will be co-generated at high efficiency as defined by the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU.

The Bank will confirm during the appraisal that the promoter procures the contracts in accordance with the applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PGE POWER GENERATION
Date de publication
16 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50404130
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120688
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - PGE POWER GENERATION
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222370
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120688
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PGE POWER GENERATION
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
89163912
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120688
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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