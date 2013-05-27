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LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 300 000 000 €
Transports : 300 000 000 €
Date(s) de signature
29/06/2016 : 100 000 000 €
29/08/2013 : 100 000 000 €
25/03/2015 : 100 000 000 €
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07/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Communiqués associés
France : 300 millions d'euros pour la modernisation du métro de Lille Métropole

Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 29/08/2013
20120682
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 millions
EUR 572 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet consiste en un programme d’évolution et de modernisation du métro, destiné à résoudre l’ensemble des problèmes actuels pour les trente prochaines années.

Le doublement des rames et des quais permettront d'accueillir l'évolution du trafic prévue.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

L’aménagement d’une partie des rames existantes et la production des nouvelles rames aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/EU. Les rames non aménagées seront utilisées sur la ligne 2 afin d’accroître sa capacité. Les autres composantes relèvent de l'annexe II de la directive 2011/92/EU et par conséquent la nécessité de mener une étude d’impact environnemental (EIE) est déterminée, soit au cas par cas, soit par des critères fixés par l'État membre. La nécessité de mener une EIE sera donc vérifiée lors de l’instruction du projet.

En tant qu'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), Lille Metropole est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français, issus de la transposition des directives communautaires (plus particulièrement la directive 2004/17 ICE). La Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été / soient publiés dans le Journal Officiel de I'UE et attribués conformément à la législation européenne applicable.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LILLE METROPOLE MODERNISATION DU METRO
Date de publication
7 Jan 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48558247
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120682
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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