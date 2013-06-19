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KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pakistan : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
27/11/2013 : 100 000 000 €
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17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT
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Communiqués associés
Pakistan : un prêt de 100 millions d'EUR pour les énergies renouvelables

Fiche récapitulative

Date de publication
19 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 27/11/2013
20120678
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT
The proposed loan would be granted to the Islamic Republic of Pakistan for on-lending to Water and Power Development Authority, a semi-autonomous public agency under the aegis of the Ministry of Water and Power.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 222 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Keyal Khwar Hydropower comprises a medium-sized (122 MW) run-of-river hydropower plant with a small 1.5 ha reservoir for daily regulation (dam height of 38m). It is located on a tributary of the Indus River in northern Pakistan. This operation is proposed for co-financing with Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) as lead financier under the Mutual Reliance Initiative.

The proposed loan would support the deployment of renewable energy in Pakistan by the financing of a medium-sized run-of-river hydropower plant with a small 1.5 ha reservoir for daily regulation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An Environmental Impact Assessment was undertaken by the promoter and updated with supplementary studies in line with the Environmental and Social Impact Assessment requirements of KfW (the lead financier). The site of the reservoir is unpopulated and will not affect residents or cultivation. The negative social impacts are associated with the civil works and the widening of the access road that will affect people, housing and livelihoods along the route. On the positive side, the project will benefit local residents through improved transportation and employment opportunities. The project will not have significant negative impacts on sites of nature conservation and shall meet EIB environmental and social standards.

The promoter will be required to implement the project in accordance with KfW procurement rules and procedures, and in compliance with the requirements and standards agreed between EIB and KfW for projects under the Mutual Reliance Initiative for operations outside the EU, as foreseen in the Bank's Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the EU Official Journal in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48968573
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120678
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Pakistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT - Environmental Management Plan
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219822
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120678
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Pakistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT - Resettlement Action Plan
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219899
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120678
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Pakistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT - Revision of Feasibility Study- Keyal Khwar Hydropower Project
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222737
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120678
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Pakistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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