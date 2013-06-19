KEYAL KHWAR HYDROPOWER PROJECT

Fiche récapitulative
Keyal Khwar Hydropower comprises a medium-sized (122 MW) run-of-river hydropower plant with a small 1.5 ha reservoir for daily regulation (dam height of 38m). It is located on a tributary of the Indus River in northern Pakistan. This operation is proposed for co-financing with Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) as lead financier under the Mutual Reliance Initiative.
The proposed loan would support the deployment of renewable energy in Pakistan by the financing of a medium-sized run-of-river hydropower plant with a small 1.5 ha reservoir for daily regulation.
An Environmental Impact Assessment was undertaken by the promoter and updated with supplementary studies in line with the Environmental and Social Impact Assessment requirements of KfW (the lead financier). The site of the reservoir is unpopulated and will not affect residents or cultivation. The negative social impacts are associated with the civil works and the widening of the access road that will affect people, housing and livelihoods along the route. On the positive side, the project will benefit local residents through improved transportation and employment opportunities. The project will not have significant negative impacts on sites of nature conservation and shall meet EIB environmental and social standards.
The promoter will be required to implement the project in accordance with KfW procurement rules and procedures, and in compliance with the requirements and standards agreed between EIB and KfW for projects under the Mutual Reliance Initiative for operations outside the EU, as foreseen in the Bank's Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the EU Official Journal in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
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Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
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