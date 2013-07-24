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S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)

Signature(s)

Montant
161 673 799,36 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 161 673 799,36 €
Transports : 161 673 799,36 €
Date(s) de signature
17/12/2013 : 161 673 799,36 €
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13/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 17/12/2013
20120673
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)
MINISTRY OF TRANSPORT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 680 million (EUR 163 million)
PLN 1706 million (EUR 408 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of 5 sections of the S8 expressway from Warsaw to Bialystok

The project is located in a Convergence region and is therefore eligible under Article 309(a). The project road is included in the current TEN-T and is proposed for inclusion in the TEN-T comprehensive (i.e. non-core) road network as part of the on-going Revision Guidelines to be approved by the Council and Parliament. The project is therefore also eligible under Article 309 (c) of the EC treaty. The project is expected to benefit from grant finance under the Operational Program Infrastructure and Environment in the next financing perspective. The consistency of the project with the policy for lending to the transport sector (Decision CA/452/11) depends on its economic profitability and will be confirmed during appraisal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex 1 of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU and is the subject to a full EIA procedure. The provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. None of the sections appear to cross the Natura 2000 areas but are close to the following protected zones Bagienna Dolina Narwi (PLB 200001) and Bagno Wizna (PLB 200005). During appraisal the impact of the project on the environment will be determined.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
13/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)
Date de publication
13 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49039284
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120673
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK) - Extension of National Road No. 8
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222546
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120673
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122611826
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120673
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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S8 EXPRESSWAY (WARSAW-BIALYSTOK)
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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