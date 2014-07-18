PULA HOSPITAL

Fiche récapitulative
The project consists of rehabilitation and extension of the General Hospital in Pula, including the consolidation of the hospital premises on a single site. The project is located in Pula, in the County of Istria, Republic of Croatia.
The objective of the project is to facilitate the provision of modern healthcare services by upgrading, extending and consolidating the hospital infrastructure.
Hospitals are not specifically mentioned in the EU Directive 2011/92/EU; however, the project may fall under the Annex II of the Directive in relation to urban development, in which case the decision on whether an EIA is needed or not is up to the local competent authorities. The Bank's services will verify all the environmental details and the decision of the competent authorities during the due diligence.
The Promoter has informed the Bank that works will be procured according to the public procedures regulated by the Public Procurement Act of the Republic of Croatia, which is fully aligned with European procurement legislation. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable national and EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and once transposed the new Dir. 2014/24/EC on public procurement, and Dir. 2007/66/EC [amending Directive 1989/665/EEC on remedies for the public sector]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.