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NAHVERKEHR GRAZ

Signature(s)

Montant
95 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 95 000 000 €
Transports : 95 000 000 €
Date(s) de signature
2/12/2013 : 95 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NAHVERKEHR GRAZ
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR GRAZ
Communiqués associés
Autriche : 95 m d’EUR pour l’extension du réseau de transport en commun de la ville de Graz

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 02/12/2013
20120657
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NAHVERKEHR GRAZ
STADT GRAZ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Upgrade and extension of tram infrastructure, rolling stock and buses.

The selected investments will improve the quality and service level of the sustainable transport modes, in particular buses and tram.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Austria, as an Member State, is obliged to follow the relevant EU rules in relation to the environmental impact of projects (namely Strategic Environmental Assessment, Environmental Impact Assessment and Habitat/Natura 2000 Directives). The Bank’s appraisal will primarily focus on the promoter’s environmental management capacity and on the verification of the correct application of these Directives, including undertaking of SEA/EIAs and an assessment of the requirements of the Habitat and Bird Directive where appropriate. The project’s relevant key documents will be published in line with the Bank’s procedures.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC, 2004/17/EC or Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NAHVERKEHR GRAZ
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR GRAZ
Autres liens
Communiqués associés
Autriche : 95 m d’EUR pour l’extension du réseau de transport en commun de la ville de Graz

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NAHVERKEHR GRAZ
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49171061
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120657
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR GRAZ
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144502210
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120657
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NAHVERKEHR GRAZ
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR GRAZ
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Fiche récapitulative
NAHVERKEHR GRAZ
Fiche technique
NAHVERKEHR GRAZ
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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