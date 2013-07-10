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JAZZTEL FIBRE NETWORK ROLLOUT

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 150 000 000 €
Télécom : 150 000 000 €
Date(s) de signature
3/04/2014 : 150 000 000 €
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24/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JAZZTEL FIBRE NETWORK ROLLOUT
Communiqués associés
Espagne: La BEI va prêter 150 millions d'EUR à Jazztel pour financer des investissements dans son réseau de fibres optiques

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 03/04/2014
20120650
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
JAZZTEL FIBRE NETWORK ROLLOUT
JAZZTEL PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 590 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the roll-out of a telecommunication access infrastructure based on optical fibres to individual households (Fibre-To-The-Home / FTTH).

The project includes the roll-out of the fibre network, including the related investments in the backbone network and IT systems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. The related works have typically limited residual environmental effects as they are carried out in urban areas as well as alongside roads.

Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JAZZTEL FIBRE NETWORK ROLLOUT
Date de publication
24 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49873925
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120650
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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JAZZTEL FIBRE NETWORK ROLLOUT
Fiche technique
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