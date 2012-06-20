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ISBANK URBAN TRANSFORMATION

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 200 000 000 €
Aménagement urbain : 200 000 000 €
Date(s) de signature
9/05/2014 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISBANK URBAN TRANSFORMATION
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK URBAN TRANSFORMATION
Communiqués associés
Turquie : La BEI accorde 200 millions d'EUR supplémentaires pour rendre l'environnement urbain plus sûr

Fiche récapitulative

Date de publication
5 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 09/05/2014
20120620
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ISBANK URBAN TRANSFORMATION
TURKIYE IS BANKASI AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed framework loan would be dedicated to earthquake safety improvements in residential buildings as defined in the Turkish Law on Transformation of Areas under Disaster Risk.

The proposed operation will improve the safety of residential buildings in case of future earthquakes and will have the potential to reduce damages and casualties.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will focus on the renovation/replacement of risk-bearing residential buildings with earthquake-proof housing. Since the (re)construction and renovation will take place in urbanised areas, and usually on the site of an existing building, no or only a very limited negative impact on the environment is expected. The schemes would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) according to the Directive 2011/92/EU if located in the EU. However, any possible environmental or social issues, including the coherence with the principles underlying the EU directives, will be verified during project appraisal.

The Bank will require the borrower/promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISBANK URBAN TRANSFORMATION
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47083886
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120620
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK URBAN TRANSFORMATION
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125301045
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120620
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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