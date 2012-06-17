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ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 150 000 000 €
Eau, assainissement : 7 500 000 €
Transports : 7 500 000 €
Aménagement urbain : 135 000 000 €
Date(s) de signature
13/11/2014 : 7 500 000 €
13/11/2014 : 7 500 000 €
13/11/2014 : 135 000 000 €
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05/05/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Resettlement Policy Framework

Fiche récapitulative

Date de publication
18 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 13/11/2014
20120617
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT
SOCIETE D'AMENAGEMENT ZENATA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 800 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Travaux de viabilisation d'un terrain de 1.660 ha pour la nouvelle ville de Zenata à proximité de Casablanca.

Le projet permettra d’apporter une réponse à la pression démographique et urbaine subie au Maroc. Il contribue ainsi aux priorités de l’UE par son soutien aux collectivités durables des pays partenaires méditerranéens.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Si le projet avait été en Europe, il relèverait de l’Annexe II de la Directive EIE (2011/92/EU). Le Promoteur est en train de finaliser une Etude d’Incidences du projet qui sera analysée par les services de la Banque. Les caractéristiques du contexte, du projet, de la situation règlementaire marocaine au regard des contraintes environnementales et sociales, seront également renseignés lors de la mission d’instruction.

Le promoteur sera tenu de se conformer au Guide pour la passation des marchés de la Banque pour la bonne réalisation de son projet.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Note sur la qualite de l'air, l'eau et le sol
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53566606
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120617
Secteur(s)
Aménagement urbain
Eau, assainissement
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Programme de Surveillance et de Suivi Environnemental et Social
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53576676
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120617
Secteur(s)
Aménagement urbain
Eau, assainissement
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Resume Non Technique
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53568425
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120617
Secteur(s)
Aménagement urbain
Eau, assainissement
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT
Date de publication
23 Sep 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54670741
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120617
Secteur(s)
Aménagement urbain
Eau, assainissement
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Etude d'impact et bilan environnemental
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53576577
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120617
Secteur(s)
Aménagement urbain
Eau, assainissement
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Resettlement Policy Framework
Date de publication
5 May 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58846810
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120617
Secteur(s)
Aménagement urbain
Eau, assainissement
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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