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ESSENTIAL AVIATION SAFETY UPGRADE - MALAWI

Signature(s)

Montant
21 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Malawi : 21 000 000 €
Transports : 21 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2015 : 21 000 000 €
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09/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESSENTIAL AVIATION SAFETY UPGRADE - MALAWI
Communiqués associés
Malawi : l'Europe soutient un investissement déterminant en matière de sécurité aérienne

Fiche récapitulative

Date de publication
26 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 16/12/2015
20120603
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MALAWI AVIATION SAFETY
CIVIL AVIATION AUTHORITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 21 million
EUR 44 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the upgrade of critical aviation safety and security equipment at Lilongwe and Blantyre International Airports in Malawi, including fire stations, fire-fighting vehicles, air navigation equipment and passenger security screening systems.

The purpose of the project is for Malawi to achieve compliance with core International Civil Aviation Organisation (ICAO) safety and security standards, thereby providing a safe and secure operating environment for airlines and passengers in the future.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The works primarily involve the upgrade of safety and security-related airport equipment, all of which operate within the existing airport boundaries. No adverse environmental impacts are therefore anticipated and on this basis it is understood that no environmental impact assessment (EIA) is required. However, this will be further reviewed during project appraisal when the final scope of works has been established.

The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the project is done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ESSENTIAL AVIATION SAFETY UPGRADE - MALAWI
Date de publication
9 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56868467
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120603
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Malawi
Disponible au public
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