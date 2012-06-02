LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK

Fiche récapitulative
The transmission component consists of the construction/upgrading of 100 km transmission lines on 132 kV voltage and of seven 132-330 kV transmission substations. The distribution component comprises the upgrading of the 11-33 kV distribution system with nine 11-33 kV distribution substations and some 200 km of distribution lines and underground cables.
The purpose of the project is to reinforce and upgrade the power transmission and distribution infrastructure in the Lusaka area. The proposed investment programme will help remove bottlenecks from the current aged power network, thus reducing equipment failure and electricity losses. The project will increase the reliability and quality of domestic power transmission and distribution service in the Lusaka area.
132 kV transmission lines of this program would fall under definition of EIA directive 2011/92/EU Annex 2 (if situated within EU), and would require the competent Environmental Agency to screen and decide the necessity of ESIAs. The promoter has prepared the ESIA for these 132 kV works. Other works of the project (11 and 33 kV distribution) are not expected to require ESIAs.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
The procurement packages are envisaged to be defined considering parallel co-financing with World Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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