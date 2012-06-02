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LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK

Signature(s)

Montant
78 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Zambie : 78 000 000 €
Énergie : 78 000 000 €
Date(s) de signature
16/01/2015 : 78 000 000 €
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21/09/2018 - Plan d'engagement des Parties Prenantes - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK

Fiche récapitulative

Date de publication
18 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 16/01/2015
20120602
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LUSAKA POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NETWORK
ZESCO Ltd
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 78 million
EUR 189 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The transmission component consists of the construction/upgrading of 100 km transmission lines on 132 kV voltage and of seven 132-330 kV transmission substations. The distribution component comprises the upgrading of the 11-33 kV distribution system with nine 11-33 kV distribution substations and some 200 km of distribution lines and underground cables.

The purpose of the project is to reinforce and upgrade the power transmission and distribution infrastructure in the Lusaka area. The proposed investment programme will help remove bottlenecks from the current aged power network, thus reducing equipment failure and electricity losses. The project will increase the reliability and quality of domestic power transmission and distribution service in the Lusaka area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

132 kV transmission lines of this program would fall under definition of EIA directive 2011/92/EU Annex 2 (if situated within EU), and would require the competent Environmental Agency to screen and decide the necessity of ESIAs. The promoter has prepared the ESIA for these 132 kV works. Other works of the project (11 and 33 kV distribution) are not expected to require ESIAs.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
The procurement packages are envisaged to be defined considering parallel co-financing with World Bank.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Minutes of the Scoping meeting
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84918877
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120602
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Grievance Redress Mechanism
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84916984
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120602
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Wayleave Consent form
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84921693
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120602
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Environmental Impact Statement
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84917375
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120602
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'engagement des Parties Prenantes - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84917374
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20120602
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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