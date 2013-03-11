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FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 300 000 000 €
Télécom : 300 000 000 €
Date(s) de signature
20/08/2013 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND

Fiche récapitulative

Date de publication
11 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 20/08/2013
20120594
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
FASTWEB SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 831 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Roll-out of the capacity expansion of the promoter's high speed broadband network and of a new very-high-bit-rate digital subscriber line (VDSL2) based network throughout Italy. The project is planned to be implemented from beginning 2013 until the end of 2015.

The project will assist in providing ultra-high speed fixed broadband services, as an alternative to and in competition with the incumbent fixed line operator and other existing broadband platforms, both fixed and mobile in Italy. Accordingly, the project is in line with the Europe 2020 Strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunication projects (mainly civil works for fibre roll-out) do not fall under the EIA Directive 2011/92/EC. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work construction, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, not having a status of a contracting authority and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
06/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
Date de publication
6 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48239908
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120594
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79560289
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120594
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
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Fiche récapitulative
FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND
Fiche technique
FASTWEB VERY HIGH SPEED BROADBAND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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