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AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 140 000 000 €
Transports : 140 000 000 €
Date(s) de signature
6/08/2013 : 30 000 000 €
17/10/2013 : 40 000 000 €
11/07/2013 : 70 000 000 €
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28/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
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20/09/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT - Extension des terminaux T1 - T3
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
Communiqués associés
France : 140 millions d'euros pour le développement d'Aéroports de Lyon

Fiche récapitulative

Date de publication
28 janvier 2013
Statut
Référence
Signé | 11/07/2013
20120550
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
AEROPORTS DE LYON
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 105 millions
EUR 245 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet consiste en la modification ou la création d'infrastructures permettant l’amélioration de la qualité de service et l’augmentation de la capacité d'accueil de trafic de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry (aéroport commercial de Lyon). II comprend l’extension de terminaux passagers, la construction de nouvelles voies de circulation et de postes de stationnement supplémentaires pour les avions ainsi que la réalisation d'éléments d'infrastructure connexes.

Le projet s'intègre dans le plan stratégique de l'aéroport qui prévoit une capacité d'accueil de 18 millions de passagers en 2030. La réalisation de ce projet, première phase de ce plan, portera la capacité de l’aéroport à 13 millions de passagers en 2016.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Un projet de ce type pourrait relever de l’annexe II de la directive 2011/92/CE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, ce qui signifie que l’autorité environnementale compétente devra décider s'il est nécessaire de réaliser une EIE en bonne et due forme. Ce point, ainsi que toute autorisation d'aménagement préalable, seront examinés et évalués durant la phase d'instruction du projet.

Une mise à jour concernant  les travaux liés à l'EIE portant sur l’extension des terminaux T1/T3 sera fournie une fois que l'entrepreneur chargé de la conception et de la construction aura étésélectionné et qu’une étude d'avant-projet aura été présentée.

La Banque exigera du promoteur qu'il s'assure que les marches relatifs à la mise en œuvre du projet ont été ou seront attribués conformément à la législation de l’UE applicable à la passation des marchés (directives 2004/17/CE ou 2004/18/CE et directive 2007/66/CE), avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l’UE si nécessaire.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
Date de publication
28 May 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47335577
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120550
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT - Extension des terminaux T1 - T3
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220689
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120550
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT - Aménagement de voies de dégagement à grande vitesse
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221244
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120550
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT - Extension T1-T3 Public Survey
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222826
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120550
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123767147
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120550
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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