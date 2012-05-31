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IRISH SCHOOL PROGRAMME II

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 100 000 000 €
Éducation : 100 000 000 €
Date(s) de signature
19/06/2013 : 100 000 000 €
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Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH SCHOOL PROGRAMME II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SCHOOL PROGRAMME II
Communiqués associés
Irlande : 100 millions d’EUR pour la construction de bâtiments scolaires

Fiche récapitulative

Date de publication
19 décembre 2012
Statut
Référence
Signé | 19/06/2013
20120531
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IRISH SCHOOL PROGRAMME II
DEPARTMENT OF EDUCATION AND SKILLS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 220 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Part-financing of the school capital investment programme defined and implemented by the Department of Education and Skills (DES) of Ireland for the period 2012-2015

The programme comprises the construction, extension and refurbishment of several small-scale (individual cost below EUR 25m) school facilities located all over Ireland. The new schools will have attractive designs and are intended to improve the quality and efficiency of education services delivery.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project can be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the EIA screening decision taken by the competent authority.

The Bank will require the Promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SCHOOL PROGRAMME II
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH SCHOOL PROGRAMME II
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47418324
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120531
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SCHOOL PROGRAMME II
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70734052
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120531
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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