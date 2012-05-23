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GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II

Signature(s)

Montant
50 100 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 50 100 000 €
Énergie : 50 100 000 €
Date(s) de signature
2/12/2013 : 50 100 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
Communiqués associés
Royaume-Uni : La BEI investit 50 millions d’EUR dans le deuxième fonds de Glennmont

Fiche récapitulative

Date de publication
18 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 02/12/2013
20120523
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
Glennmont Partners
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
EUR 450 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A renewable energy infrastructure fund focusing on onshore wind, solar PV and biomass projects in Europe.

The Fund aims to make a commercial return whilst contributing to the targeted increase of the share of electricity from renewable energy sources in EU to 20% by 2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the Fund (onshore wind farms, solar PV, biomass) are expected to fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, in which case the projects would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authority. The promoter’s capacity and procedures will be assessed to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy.

The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the Fund are in line with the provisions of the relevant Directives. Most, if not all, projects financed by the Fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47413920
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120523
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126594356
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120523
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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