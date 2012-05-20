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ELECTROLUX WHITE GOODS RDI

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 3 000 000 €
Roumanie : 3 000 000 €
Hongrie : 4 500 000 €
Allemagne : 21 000 000 €
Suède : 42 000 000 €
Italie : 76 500 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
11/05/2015 : 3 000 000 €
11/05/2015 : 3 000 000 €
11/05/2015 : 4 500 000 €
11/05/2015 : 21 000 000 €
11/05/2015 : 42 000 000 €
11/05/2015 : 76 500 000 €
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Related public register
19/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Communiqués associés
Suède : La BEI appuie Electrolux dans le développement d'appareils ménagers plus économes en énergie

Fiche récapitulative

Date de publication
12 février 2013
Statut
Référence
Signé | 11/05/2015
20120520
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
ELECTROLUX AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises a selection of planned expenditures in Research, Development and Innovation for the development of energy efficient white goods and small home electric appliances. The project will be carried out in existing R&D centres in Sweden, Italy, Germany and to a lesser extent in other smaller R&D facilities in the EU.

The financing supports the promoter’s leading research into improved performance, user-friendliness, lower energy consumption and lower use of resources (such as water) for a range of household goods.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment is therefore not needed as per EIA directive 2011/92/EU. However, the full environmental details will be investigated during the project due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank will verify details during the project due diligence.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Date de publication
19 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48796806
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120520
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Hongrie
Italie
Pologne
Roumanie
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75667136
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120520
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Hongrie
Italie
Pologne
Roumanie
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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19/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
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ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
Fiche technique
ELECTROLUX WHITE GOODS RDI
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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