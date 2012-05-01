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PORTI DI CIVITAVECCHIA E FIUMICINO

Signature(s)

Montant
129 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 129 000 000 €
Transports : 129 000 000 €
Date(s) de signature
21/06/2023 : 29 000 000 €
29/11/2018 : 50 000 000 €
21/06/2023 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 29/11/2018
20120501
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORTO DI CIVITAVECCHIA
AUTORITA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 129 million
EUR 515 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Expansion of the port of Civitavecchia and construction of a new ferry terminal in Fiumicino.

The Ports of Rome and Lazio constitute a key node of the motorways of the sea network in the Western Mediterranean region. The project will contribute to the development of short sea shipping and will provide the infrastructure needed to meet growing needs in the maritime trade lanes among Western Mediterranean European countries, as well as between Italy and North of Africa.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The compliance of the project with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, including the status of environmental studies and public consultation, mitigation measures, and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The promoter is a contracting authority within the meaning of Directive 2004/17/EC of 31 March 2004. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been / shall be tendered in line with the rules and principles of the EU Treaty, as well as the above procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Commentaires

n.a.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTI DI CIVITAVECCHIA E FIUMICINO
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85537214
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120501
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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