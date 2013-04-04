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GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA

Signature(s)

Montant
87 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 87 000 000 €
Énergie : 87 000 000 €
Date(s) de signature
9/07/2013 : 87 000 000 €
Autres liens
Related public register
11/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
Related public register
09/04/2013 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - Gas Import Facility Lithuania
Related public register
21/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
Communiqués associés
Lituanie : 87 millions d'euros pour la construction d'un terminal de gaz naturel liquéfié

Fiche récapitulative

Date de publication
4 avril 2013
Statut
Référence
Signé | 09/07/2013
20120490
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
AB KLAIPEDOS NAFTA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 73 million
EUR 182 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of installing infrastructure to accommodate a floating LNG storage and regasification vessel in the port of Klaipeda, Lithuania and connecting the facility to the national gas grid.

The project is a critical component of Lithuania’s energy strategy in line with the EU regulation on security of supply and specifically the N-1 principle, which requires backup for gas supply failures and diversification of energy sources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will require an EIA per the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU).

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2004/17/EC, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Documents liés
11/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
09/04/2013 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - Gas Import Facility Lithuania
21/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
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Communiqués associés
Lituanie : 87 millions d'euros pour la construction d'un terminal de gaz naturel liquéfié

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47293968
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120490
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - Gas Import Facility Lithuania
Date de publication
9 Apr 2013
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219665
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120490
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
Date de publication
21 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69290321
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120490
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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11/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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