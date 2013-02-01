Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BOYSEN R&D

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 45 000 000 €
Industrie : 45 000 000 €
Date(s) de signature
15/07/2013 : 45 000 000 €
Autres liens
Related public register
11/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOYSEN R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BOYSEN R&D
Communiqués associés
Allemagne : Technologies d’échappement à émissions réduites : Boysen obtient un prêt pour financer des travaux de recherche

Fiche récapitulative

Date de publication
1 février 2013
Statut
Référence
Signé | 15/07/2013
20120486
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BOYSEN R&D
FRIEDRICH BOYSEN GMBH & CO KG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 113 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Boysen Group's research and development (R&D), including R&D infrastructure, for the period 2013-2015 focusing on technology for exhaust pollutant emissions and noise reduction as well as technology to convert exhaust heat into energy.

The project concerns the promoter’s R&D investments to be carried out in Germany over the period 2013-2015, for the development of advanced technology in the field of exhaust after-treatment system with applications in passenger and light-commercial vehicles as well as in heavy duty and off-highway vehicles. The project also includes the construction of a new innovation centre, which will be built during the period 2013-2015 besides the existing R&D centre located at the promoter’s headquarters in Altensteig.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank’s services will verify during appraisal whether an Environmental Impact Assessment (EIA) is required by the competent authority, in conformity with the requirements of the EIA directive (2011/92/EU), as well as any potential impact on nature conservation sites.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Commentaires

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Documents liés
11/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOYSEN R&D
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BOYSEN R&D
Autres liens
Communiqués associés
Allemagne : Technologies d’échappement à émissions réduites : Boysen obtient un prêt pour financer des travaux de recherche

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOYSEN R&D
Date de publication
11 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47281649
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120486
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BOYSEN R&D
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72577826
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120486
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOYSEN R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BOYSEN R&D
Autres liens
Fiche récapitulative
BOYSEN R&D
Fiche technique
BOYSEN R&D
Communiqués associés
Allemagne : Technologies d’échappement à émissions réduites : Boysen obtient un prêt pour financer des travaux de recherche

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Allemagne : Technologies d’échappement à émissions réduites : Boysen obtient un prêt pour financer des travaux de recherche
Autres liens
Related public register
11/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOYSEN R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BOYSEN R&D

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes