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NIGERIA SECOND TIER LOAN

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Nigéria : 120 000 000 €
Lignes de crédit : 120 000 000 €
Date(s) de signature
20/01/2015 : 20 000 000 €
13/12/2013 : 25 000 000 €
11/12/2013 : 25 000 000 €
11/12/2013 : 50 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
9 avril 2013
Statut
Référence
Signé | 11/12/2013
20120479
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NIGERIA SECOND TIER GLOBAL LOAN
ACCEPTABLE BANK(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
Not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A global loan to be offered to a group of second tier Nigerian banks, selected after due diligence. It is proposed that the loan be offered to four banks, each receiving a loan of EUR 25m which will have terms that permit it to qualify as capital support according to the Central Bank of Nigeria's guidelines. In addition, EUR 100m will be available to the banks on a first-come, first-served basis (to promote competition and uptake) to finance projects undertaken by private enterprises.

Following a recent (signficant) consolidation, the banks that remain in the Nigerian financial sector are strong and generally well placed to benefit from EIB funds. Past EIB lending has focused on the first tier banks; this project would seek to support the second tier banks in order to assist their diverse client base and promote competition in the sector. The capital support element of the operation will provide funds for expansion of the banks' activities (branches, IT infrastructure etc.).

Financing of small/medium projects carried out by private enterprises. Improving access to term finance at favourable conditions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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