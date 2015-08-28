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LUBLIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Signature(s)

Montant
117 988 531,51 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 117 988 531,51 €
Services : 589 942,66 €
Déchets solides : 5 828 633,46 €
Industrie : 7 114 708,45 €
Eau, assainissement : 9 509 875,64 €
Aménagement urbain : 32 411 449,6 €
Transports : 62 533 921,7 €
Date(s) de signature
22/12/2015 : 589 942,66 €
22/12/2015 : 5 828 633,46 €
22/12/2015 : 7 114 708,45 €
22/12/2015 : 9 509 875,64 €
22/12/2015 : 32 411 449,6 €
22/12/2015 : 62 533 921,7 €
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07/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - LUBLIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Fiche récapitulative

Date de publication
28 août 2015
Statut
Référence
Signé | 22/12/2015
20120470
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LUBLIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
CITY OF LUBLIN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 500 million (EUR 118 million)
PLN 2519 million (EUR 595 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The framework facility concerns urban and infrastructure development of the city of Lublin in the coming years. Most of the project will be co-financed with EU grants under the new financing period 2014-2020. The individual projects should concern municipal roads, public transport, urban renewal, environmental protection, waste management, knowledge economy and other urban infrastructure.

The multi-sector operation will support investments dedicated to the improvement of municipal roads, public transport, flood risk management, waste management and other investments related to urban renewal and infrastructure, as well as knowledge economy, and is consistent with the EU's Leipzig Charter as well as the EU 2020 strategy. The project will contribute to sustainable growth by supporting the implementation of Lublin's urban development strategy. The project will contribute to the overall development of the city and enhancement of the overall conditions for life and business. In addition, the project should foster economic development by improving access to the city, a prerequisite for improving its attractiveness to investors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises a multi-scheme operation classified as a framework loan and some of the schemes may fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - LUBLIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Date de publication
7 Oct 2015
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60490981
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120470
Secteur(s)
Déchets solides
Transports
Services
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LUBLIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Date de publication
18 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63690625
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120470
Secteur(s)
Déchets solides
Transports
Services
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - LUBLIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II - Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF
Date de publication
16 Jun 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76239066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120470
Secteur(s)
Déchets solides
Transports
Services
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - LUBLIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II - Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino
Date de publication
16 Jun 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76233958
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120470
Secteur(s)
Déchets solides
Transports
Services
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - LUBLIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II - Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF
Date de publication
16 Jun 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76236333
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120470
Secteur(s)
Déchets solides
Transports
Services
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - LUBLIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Date de publication
7 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
233828610
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20120470
Secteur(s)
Déchets solides
Transports
Services
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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