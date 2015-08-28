LUBLIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

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Fiche récapitulative
The framework facility concerns urban and infrastructure development of the city of Lublin in the coming years. Most of the project will be co-financed with EU grants under the new financing period 2014-2020. The individual projects should concern municipal roads, public transport, urban renewal, environmental protection, waste management, knowledge economy and other urban infrastructure.
The multi-sector operation will support investments dedicated to the improvement of municipal roads, public transport, flood risk management, waste management and other investments related to urban renewal and infrastructure, as well as knowledge economy, and is consistent with the EU's Leipzig Charter as well as the EU 2020 strategy. The project will contribute to sustainable growth by supporting the implementation of Lublin's urban development strategy. The project will contribute to the overall development of the city and enhancement of the overall conditions for life and business. In addition, the project should foster economic development by improving access to the city, a prerequisite for improving its attractiveness to investors.
The project comprises a multi-scheme operation classified as a framework loan and some of the schemes may fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.