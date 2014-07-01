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PUBLIC R&D PROGRAMS

Signature(s)

Montant
515 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 515 000 000 €
Services : 257 500 000 €
Éducation : 257 500 000 €
Date(s) de signature
11/12/2014 : 257 500 000 €
11/12/2014 : 257 500 000 €
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Espagne : la BEI finance le programme d'investissements publics dans la RDI à hauteur de 515 millions d'EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 11/12/2014
20120468
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PUBLIC R&D PROGRAMS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 515 million
EUR 1032 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of R&D activities and investments in public research infrastructures and organisations across Spain.

This investment programme concerns co-financing of selected public investments as envisaged in the Spanish National Strategic Plan for Scientific and Technological Research and Innovation (2013-2016). The allocation of funds to beneficiaries will be organised via competitive tenders.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project’s operational RDI activities do not fall under Annex I or II of the EIA Directive. Most of the RDI activities are expected to be carried out in existing facilities already used for the same scope and as such do not require a mandatory EIA. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the promoter's procedures in place to ensure compliance with the relevant environmental regulations.

The Bank will require the Promoter, as a public administration entity, to follow the EU public procurement rules (directives 2004/17/EC and 2007/18/EC) as implemented by national law. This shall include publication in the EU Official Journal, as and where appropriate. The promoter plans to award generally RDI funds competitively through calls for tender.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUBLIC R&D PROGRAMS
Date de publication
22 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55534946
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120468
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIC R&D PROGRAMS
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122723577
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120468
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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