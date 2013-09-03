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PROGRAMME DE MODERNISATION ROUTIERE

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 150 000 000 €
Transports : 150 000 000 €
Date(s) de signature
19/03/2014 : 150 000 000 €
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20/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROGRAMME DE MODERNISATION ROUTIERE
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31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PROGRAMME DE MODERNISATION ROUTIERE
Communiqués associés
Maroc: Nouveau financement de la BEI: 150 M€ pour la modernisation routière

Fiche récapitulative

Date de publication
3 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 19/03/2014
20120465
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PROGRAMME DE MODERNISATION ROUTIERE
Direction des Routes et de la Circulation Routière (DRCR)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 millions
EUR 300 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Programme d'amélioration du réseau routier marocain et son adaptation au trafic. Il s'agit d'un programme multi-composante, comprenant (i) la réhabilitation d'ouvrages d'art, (ii) des aménagements de sécurité et (iii) la réhabilitation et l'augmentation de capacité de certaines routes.

La finalité du projet est de favoriser un développement économique et social équilibré en permettant une amélioration de la circulation des biens et des personnes et un meilleur accès aux infrastructures de bases et aux services sociaux.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Les impacts environnementaux devraient être limités puisque la plupart des composantes s’exécuteront sur les emprises existantes. Cependant, des impacts environnementaux réversibles sont prévisibles dans quelques situations. Le programme s'assurera que la totalité des composantes répondent aux normes environnementales en vigueur et qu'elles satisfont aux obligations résultant de l'évaluation environnementale et sociale.

Le promoteur, ayant déjà bénéficié de financement de la Banque pour des projets précédents, connait bien les procédures de la Banque en matière de passation des marchés et applique des appels d’offres ouverts à la concurrence internationale.

Commentaires

Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l’UE.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROGRAMME DE MODERNISATION ROUTIERE
Date de publication
20 Jan 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56921975
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120465
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PROGRAMME DE MODERNISATION ROUTIERE
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
248040199
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20120465
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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