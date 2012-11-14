Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 100 000 000 €
Éducation : 100 000 000 €
Date(s) de signature
21/03/2013 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Communiqués associés
Hongrie : La BEI continue d’appuyer le mécanisme de prêts étudiants

Fiche récapitulative

Date de publication
14 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 21/03/2013
20120450
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
DIAKHITEL KOZPONT ZRT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 283 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing part of the costs of third level studies by providing loans to higher education students through Diákhitel Központ Rt. (Diákhitel).

This student loan is in line with the EU priority objective of employment and growth, as it supports access to higher education to an estimated 14% of the qualified Hungarian students, who would not have otherwise the means for financing Higher Education studies. As a result, significant benefits will accrue to Hungarian graduates not only in terms of job opportunities, but also in terms of earnings and thus value-added to the national economy. The operation is taking place at a time of persistent economic crisis. Hungary is facing an unemployment rate of 12%, affecting unevenly the young population, which exhibits an unemployment rate of 26.1%.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not comprise any capital investment in new research infrastructure. In the light of this and of its immaterial nature, the project does not fall under any of the annexes of the Directive 2011/92/EU and therefore does not need an Environmental Impact Assessment.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project (if any) have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
28/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Autres liens
Communiqués associés
Hongrie : La BEI continue d’appuyer le mécanisme de prêts étudiants

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Date de publication
28 May 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46321180
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120450
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Date de publication
17 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135540314
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120450
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Autres liens
Fiche récapitulative
DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Fiche technique
DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Communiqués associés
Hongrie : La BEI continue d’appuyer le mécanisme de prêts étudiants

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Hongrie : La BEI continue d’appuyer le mécanisme de prêts étudiants
Autres liens
Related public register
28/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes