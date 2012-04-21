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AALTO UNIVERSITY PREMISES

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 180 000 000 €
Éducation : 180 000 000 €
Date(s) de signature
27/11/2013 : 50 000 000 €
27/11/2013 : 50 000 000 €
30/03/2017 : 80 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AALTO UNIVERSITY PREMISES
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AALTO UNIVERSITY PREMISES

Fiche récapitulative

Date de publication
20 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 27/11/2013
20120421
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AALTO UNIVERSITY PREMISES
AALTO-YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
EUR 506 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of one new building and renovation of existing university buildings on the Otaniemi campus of Aalto University in Espoo, Finland.

The project supports Aalto University's decision to consolidate its activities and operations to the Otaniemi campus and improves the availability of modern premises for university teaching and research.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project primarily concerns research activities that will be carried out within existing facilities. An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment may cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or will be tendered, in accordance with the relevant EU procurement legislation.

Documents liés
10/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AALTO UNIVERSITY PREMISES
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AALTO UNIVERSITY PREMISES

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AALTO UNIVERSITY PREMISES
Date de publication
10 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51470609
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120421
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AALTO UNIVERSITY PREMISES
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122724983
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120421
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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10/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AALTO UNIVERSITY PREMISES
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AALTO UNIVERSITY PREMISES
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AALTO UNIVERSITY PREMISES
Fiche technique
AALTO UNIVERSITY PREMISES

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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