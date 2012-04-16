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WARTSILA RDI IV

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suisse : 8 100 000 €
Italie : 26 961 000 €
Finlande : 114 939 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
13/06/2013 : 8 100 000 €
13/06/2013 : 26 961 000 €
13/06/2013 : 114 939 000 €
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Related public register
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARTSILA RDI IV
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI IV
Communiqués associés
Finlande : un prêt supplémentaire pour la recherche liée à la propulsion marine et à la production d’énergie

Fiche récapitulative

Date de publication
29 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 13/06/2013
20120416
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WARTSILA RDI IV
WÄRTSILÄ CORPORATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter’s research, development and innovation (RDI) activities in four-stroke (medium speed) and two-stroke (low speed) engines for marine and power plant applications as well as in marine propulsion systems between 2013 and 2015.

The main objectives of the project include improved efficiency, environmental performance, reliability, lifecycle costs and automation. The project is also expected to bring about positive environmental results and improved energy efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development and will be carried out in existing facilities, already authorised, that are expected no to change their scope due to the project; thus an Environmental Impact Assessment (EIA) would not be required by the EIA Directive 2011/92/EU. However, full environmental details will be assessed by the Bank’s services during the appraisal.

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector and not having a status of a contracting authority. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Documents liés
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARTSILA RDI IV
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI IV
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Finlande : un prêt supplémentaire pour la recherche liée à la propulsion marine et à la production d’énergie

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARTSILA RDI IV
Date de publication
2 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46541233
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120416
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays de l'AELE
Pays
Finlande
Italie
Suisse
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI IV
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74303791
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120416
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays de l'AELE
Pays
Finlande
Italie
Suisse
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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WARTSILA RDI IV
Fiche technique
WARTSILA RDI IV
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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