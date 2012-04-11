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T-MOBILE CZ LTE

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 150 000 000 €
Télécom : 150 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2012 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - T-MOBILE CZ LTE
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - T-MOBILE CZ LTE

Fiche récapitulative

Date de publication
25 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 25/04/2014
20120411
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
T-MOBILE CZ NETWORK DEVELOPMENT II
DEUTSCHE TELEKOM AG
T-MOBILE CZECH REPUBLIC AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 328 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's rollout of a wireless broadband network in the Czech Republic.

The primary objectives of the project are to increase in the growth and employment potential in the Czech Republic and to contribute to the Knowledge economy to promote a research, development and innovation economy. The project will also contribute towards economic and social cohesion in Europe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and OSS) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and EMF radiation. These impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and thus is not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
24/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - T-MOBILE CZ LTE
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - T-MOBILE CZ LTE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - T-MOBILE CZ LTE
Date de publication
24 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46375493
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120411
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - T-MOBILE CZ LTE
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78749268
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120411
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - T-MOBILE CZ LTE
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - T-MOBILE CZ LTE
Autres liens
Fiche récapitulative
T-MOBILE CZ NETWORK DEVELOPMENT II
Fiche technique
T-MOBILE CZ LTE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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