Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II

Signature(s)

Montant
99 388 379,21 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 99 388 379,21 €
Énergie : 99 388 379,21 €
Date(s) de signature
24/07/2013 : 99 388 379,21 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II

Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 24/07/2013
20120398
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II
Yapi ve Kredi Bankasi A.S.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 99 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The proposed facility is a Framework Loan that will be used to finance renewable energy and energy efficiency projects in Turkey.

The project would contribute to EU renewable energy and environmental policy goals, in particular as regards the climate targets. It meets the Bank’s priority objectives for energy sector lending (renewable energy sources, energy efficiency) and would support a priority objective in Turkey's Accession Partnership with the EU. Moreover, it is in line with Turkey’s national sector programme described in the Electricity Market and Security of Supply Strategy Paper (2009) which stipulates that the share of renewables in power generation should reach at least 30% by 2023.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The individual schemes to be financed are likely to be small and would be expected to have limited environmental impacts. The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national law and the Bank’s environmental and social standards as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy.

The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national legislation and EIB’s Guide to Procurement.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46399453
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120398
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124696547
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120398
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II
Autres liens
Fiche récapitulative
YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II
Fiche technique
YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes