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ROAD F-21 UYUNI - TUPIZA

Signature(s)

Montant
50 029 396,63 €
Pays
Secteur(s)
Bolivie : 50 029 396,63 €
Transports : 50 029 396,63 €
Date(s) de signature
27/06/2014 : 50 029 396,63 €
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Bolivie : la BEI va prêter 50 millions d'EUR à l'appui de la remise en état de la route F-21

Fiche récapitulative

Date de publication
18 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 27/06/2014
20120397
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROAD F-21 TRANCHE UYUNI - TUPIZA
ABC – Administradora Boliviana de Carreteras
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 130 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the upgrade of a 188km road between Uyuni and Tupiza.

The Uyuni – Atocha – Tupiza road is part of the “Corredor de Integración Central Sur” which connects the Departments of Potosí, Chiquisaca y Tarija, and as such corridors to Chile, Argentina and Paraguay. This project will have a significant impact on Bolivia’s regional integration, both domestically and internationally. This enhanced internal and international connectivity will increase and diversify exports and will further develop the tourism sector and will foster economic development in the area, improving living conditions of communities by incorporating them effectively into the national economy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank shall investigate environmental and social aspects during appraisal and verify that the promoter has followed the relevant EU environmental and social principles, standards and practices. The Bank shall also verify the acceptability of the project in terms of likely environmental impacts and proposed mitigation and compensation measures.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROAD F-21 UYUNI - TUPIZA
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47398945
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120397
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bolivie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ROAD F-21 TRANCHE UYUNI - TUPIZA - Declaratoria de impacto ambiental (DIA)
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220137
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120397
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bolivie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ROAD F-21 UYUNI - TUPIZA
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221102
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120397
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bolivie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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