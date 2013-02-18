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ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 70 000 000 €
Énergie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
20/06/2013 : 10 000 000 €
20/06/2013 : 25 000 000 €
20/06/2013 : 35 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
Communiqués associés
Italie : 70 m d'EUR à Ascopiave pour des investissements dans le réseau gazier du nord-est

Fiche récapitulative

Date de publication
18 février 2013
Statut
Référence
Signé | 20/06/2013
20120353
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
ASCOPIAVE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 145 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of the Promoter’s on-going investment programme to upgrade and expand its gas distribution networks in some of its concession areas in the Veneto and Lombardy regions. The investments, comprising mainly network expansion, reinforcement and metering upgrades, are aligned with the requirements of the relevant regulatory framework. The project will allow the Promoter to reinforce and continue developing the distribution networks to meet market growth as well as ensuring that sufficient capacity is available to meet peak demand.

The project will enable the Promoter to cater for demand growth, reduce losses, and to improve the quality and the reliability of gas supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive.

The Promoter tenders works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2004/17/EC, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Documents liés
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46636310
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120353
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94448280
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120353
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
Fiche technique
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