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SPECTRIS R&D II

Signature(s)

Montant
93 327 111,53 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 933 271,12 €
Allemagne : 21 465 235,65 €
Pays-Bas : 21 465 235,65 €
Danemark : 24 265 049 €
Royaume-Uni : 25 198 320,11 €
Industrie : 93 327 111,53 €
Date(s) de signature
15/07/2013 : 933 271,12 €
15/07/2013 : 21 465 235,65 €
15/07/2013 : 21 465 235,65 €
15/07/2013 : 24 265 049 €
15/07/2013 : 25 198 320,11 €
Autres liens
Related public register
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPECTRIS R&D II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SPECTRIS R&D II

Fiche récapitulative

Date de publication
7 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 15/07/2013
20120350
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SPECTRIS R&D II
SPECTRIS PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 99 million (GBP 80 million)
EUR 211 million (GBP 170 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Further financing of R&D in the field of precision instrumentation and controls.

The project concerns investments for research and product development in the field of precision instrumentation and controls. The R&D will be covering the segments of (i) Test and Measurement, that covers equipment and software for product design optimisation, principally to the aerospace, automotive and consumer electronics industries, and for environmental monitoring; (ii) Materials Analysis, including a wide range of analytical instrumentation to the metals and mining, pharmaceutical and life sciences, and electronics industries and also to academic and research institutions; (iii) In-Line instrumentation, where the focus is on process analytical solutions, asset monitoring and on-line controls for both primary processing and the converting industries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Annex II of the Directive 2011/92/EU. The project might however also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPECTRIS R&D II
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SPECTRIS R&D II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPECTRIS R&D II
Date de publication
2 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46605276
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120350
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
Pays-Bas
Danemark
Suède
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SPECTRIS R&D II
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71807824
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120350
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
Pays-Bas
Danemark
Suède
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPECTRIS R&D II
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SPECTRIS R&D II
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Fiche récapitulative
SPECTRIS R&D II
Fiche technique
SPECTRIS R&D II

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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