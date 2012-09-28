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HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 400 000 000 €
Santé : 80 000 000 €
Éducation : 320 000 000 €
Date(s) de signature
6/12/2012 : 80 000 000 €
6/12/2012 : 320 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
Communiqués associés
Hongrie : La BEI soutient le développement du capital humain et la recherche scientifique

Fiche récapitulative

Date de publication
28 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 06/12/2012
20120349
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
The loan will provide financing for the Social Infrastructure and the Social Renewal Operational Programmes within Hungary’s National Strategic Reference Framework for the EU programming period 2007-2013, complementing EU grants and national resources.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 3637 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of two Hungarian Operational Programmes (SIOP, SROP) - health and education sector.

The proposed operation will complement EU grants support. It will contribute to the implementation of eligible investments in the fields of healthcare, education and training, which are expected to foster Hungarian economic and social development, including employment, and further integration within the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed project is a multi-sector, multi-scheme operation classified as Framework Loan/Structural Programme Loan. It will co-finance two operational programmes which are supported by the European Regional Development Fund and, to a lesser extent, the Cohesion Fund, thus are subject to Strategic Environmental Assessment (SEA) according to EU Directive on SEA 2001/42/EC.

Under this framework loan some schemes are likely to fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC) the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
Date de publication
28 May 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46062638
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120349
Secteur(s)
Santé
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80697766
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120349
Secteur(s)
Santé
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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