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HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Signature(s)

Montant
161 904 424,5 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 161 904 424,5 €
Services : 161 904 424,5 €
Date(s) de signature
6/12/2012 : 161 904 424,5 €
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22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Communiqués associés
Hongrie : La BEI soutient le développement du capital humain et la recherche scientifique

Fiche récapitulative

Date de publication
16 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 06/12/2012
20120343
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 143 million (HUF 43000 million)
EUR 321 million (HUF 96914 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The purpose of the project is to co-finance the basic research activities and academic operations of the Hungarian Academy of Sciences.

The Bank would finance only intangible research works programmed by HAS for years 2012-2014. The Project will include a/o research and scientific expenditures of HAS Research Institutes and Academic Research Units of Hungarian Universities, located throughout the country, HAS Momentum Reform Programme as well as remuneration of HAS scientific personnel (Elected Members of the Academy, Doctors of Science). The Project may include also support for laboratory equipment.
The Hungarian Academy of Sciences (HAS) is the most important and prestigious learned society of Hungary.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Since no capital investment in new infrastructure is foreseen the project makes it unlikely that an EIA would be required in accordance with EIA Directive 2011/92/EU. However, the Bank’s services will verify during the appraisal whether an EIA might be required for any project component.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Date de publication
22 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46232760
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120343
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59506256
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120343
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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