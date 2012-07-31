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ARCELIK R&D

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
5/12/2012 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARCELIK R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ARCELIK R&D
Communiqués associés
Turquie : La BEI soutient le programme de R-D d’Arçelik

Fiche récapitulative

Date de publication
31 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 05/12/2012
20120332
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARCELIK R&D
Arçelik A.S. is Turkey’s leading producer of white goods, LCD TVs and air conditioners. Founded in 1955, the company markets its products and services around the world, generating a consolidated turnover of EUR 3.6bn in 2011. Today, Arçelik Company is the sixth largest household appliances manufacturer in the world and the third largest one in Europe. The company has 22 000 employees, operating 14 production facilities in five countries (Turkey, Romania, Russia, China and South Africa).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 205 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Research and Development activities in the white good and TV sectors to support energy efficiency and innovative technologies applied to new products.

The project concerns the Group’s research and development (R&D) activities over the period 2012-2015. The activities will mainly take place in its central R&D Centre in Tuzla, between Istanbul and Gebze.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already used for similar activities, and would therefore not require an Environmental Impact Assessment according the Directive 2011/92/EU if located in the EU. Any possible environmental issues, including the coherence with the principles underlying the EU directives, will however be verified during the project’s appraisal.

This project is undertaken by a private sector promoter, not working in the utilities sector. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARCELIK R&D
Date de publication
14 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64088186
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120332
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ARCELIK R&D
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70500131
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120332
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARCELIK R&D
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ARCELIK R&D
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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