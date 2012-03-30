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EU FUNDS CO-FINANCING (ANDALUCIA)

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 500 000 000 €
Énergie : 5 000 000 €
Déchets solides : 6 600 000 €
Industrie : 28 600 000 €
Aménagement urbain : 30 000 000 €
Télécom : 51 450 000 €
Éducation : 70 000 000 €
Eau, assainissement : 74 800 000 €
Transports : 90 000 000 €
Services : 143 550 000 €
Date(s) de signature
15/12/2014 : 2 500 000 €
12/12/2013 : 2 500 000 €
12/12/2013 : 3 300 000 €
15/12/2014 : 3 300 000 €
12/12/2013 : 14 300 000 €
15/12/2014 : 14 300 000 €
15/12/2014 : 15 000 000 €
12/12/2013 : 15 000 000 €
12/12/2013 : 25 725 000 €
15/12/2014 : 25 725 000 €
12/12/2013 : 35 000 000 €
15/12/2014 : 35 000 000 €
15/12/2014 : 37 400 000 €
12/12/2013 : 37 400 000 €
15/12/2014 : 45 000 000 €
12/12/2013 : 45 000 000 €
12/12/2013 : 71 775 000 €
15/12/2014 : 71 775 000 €
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Espagne : La BEI signe deux opérations pour un total de 380 millions d’EUR avec la Junta de Andalucía

Fiche récapitulative

Date de publication
27 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 12/12/2013
20120330
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EU FUNDS CO-FINANCING (ANDALUCIA)
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 4353 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of priority investments within the scope of Junta de Andalucía's Strategic Reference Framework 2007-2013

This operation aims at the co-financing of multi-sector investment schemes included in the European Regional Development and Cohesion Funds Operational Programmes falling under the authority of the Junta de Andalucía. This operation will ensure the successful absorption of the remaining grant funds and thus it will assist in avoiding a potential loss of part of the Structural Funds allocated to Andalucía. The Bank’s loan will result in significant value-added for the region, as it will facilitate the effective delivery of funds to final beneficiaries and it will indirectly support the region in the implementation of its sectorial investment programmes, enhancing Andalucía’s economic growth prospects.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Strategic Environmental Assessments are required under the Regional Operational Programme and the Cohesion Fund-ERDF National Operation Programme, in compliance with the requirements of the EU SEA Directive 2001/42/EC. The project refers to a multi-sector multi-scheme operation classified as Framework Loan/Structural Programme Loan and some of the schemes are likely to fall under Annex I or Annex II of the 2011/92/EU Directive. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS CO-FINANCING (ANDALUCIA)
Date de publication
25 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62122283
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120330
Secteur(s)
Éducation
Transports
Industrie
Télécom
Énergie
Services
Déchets solides
Aménagement urbain
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EU FUNDS CO-FINANCING (ANDALUCIA)
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78804531
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120330
Secteur(s)
Éducation
Transports
Industrie
Télécom
Énergie
Services
Déchets solides
Aménagement urbain
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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