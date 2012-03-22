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WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
25 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Arménie : 25 500 000 €
Eau, assainissement : 25 500 000 €
Date(s) de signature
27/06/2014 : 25 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 août 2013
Statut
Référence
Signé | 27/06/2014
20120322
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE
Public Entities
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 26 million
EUR 73 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation and construction of water/ sanitation infrastructure in secondary cities and small communities in Armenia.

The project aims to upgrade the service to an efficient, continuous supply of reliable, high quality drinking water free from contamination risks such as polluted ground water. This will include significant leakage reduction and related measures such as proper metering and pump replacement, all resulting in energy savings. The service coverage will also be extended. Investments on the waste water side will include reinforcement of the collection network and at least one wastewater treatment plant.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The upgraded infrastructure and services will have a net positive impact on the environment, however some minor undesirable negative impacts may occur during construction and operation. The project's compliance with all applicable national environmental legislation as well as the EU environmental and social principles, standards and practices will be verified during appraisal.

The procurement procedures of KfW, the lead financier in this case, will be followed in first instance. If necessary, to satisfy compliance with the Bank's Guide to Procurement, additional measures will be agreed with KfW

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
12 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52033870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120322
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE - Gyumri City Area
Date de publication
7 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151807944
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120322
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE - Lori and Armavir regions
Date de publication
8 Jun 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157003365
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120322
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE - Gegharkunik Marz
Date de publication
8 Jun 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157705064
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120322
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATER SECTOR COMMUNAL INFRASTRUCTURE - Vayots Dzor marz & Syunik Marzes
Date de publication
8 Jun 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157704249
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120322
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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