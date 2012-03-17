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EAST & CENTRAL AFRICA PEFF

Signature(s)

Montant
168 000 000 €
Secteur(s)
Lignes de crédit : 168 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2015 : 5 000 000 €
27/09/2013 : 5 000 000 €
12/12/2016 : 7 000 000 €
5/03/2014 : 7 000 000 €
23/12/2013 : 8 000 000 €
27/09/2013 : 10 000 000 €
28/10/2014 : 13 000 000 €
4/11/2016 : 15 000 000 €
29/12/2014 : 20 000 000 €
1/09/2014 : 28 000 000 €
27/06/2013 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 27/06/2013
20120317
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF
A number of financial intermediaries, including National Microfinance Bank Plc, Tanzania and Family Bank, Kenya.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 160 million
EUR 320 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The East & Central Africa Private Enterprise Finance Facility (ECA PEFF) will be made available to eligible financial intermediaries engaged in financing small and medium-sized enterprises in Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Democratic Republic of Congo and Djibouti. Eligible businesses would be private enterprises involved in agribusiness, fishing, food processing, manufacturing, construction industry, transport, tourism, private education and healthcare and services related to these sectors.

Improve access and terms of financing to facilitate private sector investment (small and medium sized enterprises) in projects that stimulate economic growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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