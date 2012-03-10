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FRANKFURT FLUGHAFEN TERMINAL 3

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 600 000 000 €
Transports : 600 000 000 €
Date(s) de signature
24/10/2019 : 200 000 000 €
1/03/2017 : 400 000 000 €
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Allemagne : la Banque de l’UE prête plus de 400 millions d’EUR à Fraport

Fiche récapitulative

Date de publication
10 février 2016
Statut
Référence
Signé | 01/03/2017
20120310
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FRANKFURT FLUGHAFEN TERMINAL 3
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 3924 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed investment loan will finance part of the first development phase of the new Terminal 3 at Frankfurt Airport. The Project includes the provision of the main terminal building with two piers and 24 stands, the link of the existing baggage conveyor system, an additional Sky Line people-mover system and various associated airside and landside works.

The proposed project expands the airport infrastructure to accommodate future traffic growth and improve passenger service standards at Germany's main international air transport hub.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A project of this type would normally be classified under Annex II of the EU EIA Directive 2011/92/EC, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. This, and the status of any existing development consents, will be reviewed and assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRANKFURT FLUGHAFEN TERMINAL 3
Date de publication
27 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66099226
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120310
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - FRANKFURT FLUGHAFEN TERMINAL 3 - Umweltverträglichkeitsprüfung
Date de publication
18 Jan 2019
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63649179
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120310
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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