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THAMES TIDEWAY TUNNEL

Signature(s)

Montant
887 333 941,76 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 887 333 941,76 €
Eau, assainissement : 887 333 941,76 €
Date(s) de signature
12/05/2016 : 887 333 941,76 €
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19/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THAMES TIDEWAY TUNNEL
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Communiqués associés
Royaume-Uni : la BEI accorde un prêt de 700 millions de GBP à l'appui du tunnel Thames Tideway

Fiche récapitulative

Date de publication
10 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 12/05/2016
20120306
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
THAMES TIDEWAY TUNNEL
THAMES WATER UTILITIES LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 700 million (EUR 893 million)
GBP 4578 million (EUR 5837 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The construction and operation of a 25km-long, up to 7.2m-diameter tunnel following the route of the River Thames under the centre of London to capture discharges of sewage that presently overflow directly into the river.

The aim of the Project is to comply with the EU Urban Wastewater Treatment Directive and to improve the quality of the tidal section of the Thames.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Project is driven by the need to comply with the Urban Wastewater Treatment Directive (91/271/EEC) and ecological objectives for the tidal section of the Thames set by the UK Environment Agency. The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THAMES TIDEWAY TUNNEL
Date de publication
19 Sep 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54634604
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120306
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - THAMES TIDEWAY TUNNEL
Date de publication
19 Sep 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54642182
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120306
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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19/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THAMES TIDEWAY TUNNEL
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Photogallery

Construction of a 25km long tunnel following the route of the River Thames to capture untreated sewage that currently overflows into the river
Thames Tideway Tunnel
©To be defined

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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