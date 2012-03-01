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EMILIA ROMAGNA EARTHQUAKE GL

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Lignes de crédit : 200 000 000 €
Date(s) de signature
15/10/2012 : 25 000 000 €
29/11/2012 : 35 000 000 €
25/10/2012 : 40 000 000 €
7/12/2012 : 50 000 000 €
14/09/2012 : 50 000 000 €
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Italie : 200 millions d’EUR pour la reconstruction après le tremblement de terre en Émilie-Romagne
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Italie : Groupe BEI/Banco Popolare - 560 m d’EUR pour les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les réseaux d’entreprises, les projets innovants de R-D et la reconstruction après le tremblement de terre en Émilie

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 14/09/2012
20120301
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EMILIA-EARTHQUAKE RECONSTRUCTION GL
Regional and national acceptable banks as well as leasing companies.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Global loan to finance eligible small and medium size reconstrucion and/or safety projects in the public and private sectors, impacted by the recent earthquakes in Emilia Romangna.

Reconstruction of public infrastructure and the rebuilding of much of the industrial sector and agriculture infrastructure in the Emilia Romagna provinces. This would contribute to reducing possible industrial relocation and facilitating a quick restart of their activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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