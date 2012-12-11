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ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI

Signature(s)

Montant
52 352 833,75 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 52 352 833,75 €
Industrie : 52 352 833,75 €
Date(s) de signature
17/02/2014 : 52 352 833,75 €
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Related public register
08/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
11 décembre 2012
Statut
Référence
Signé | 17/02/2014
20120287
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AERO ENGINE CONTROLS RDI
ROLLS-ROYCE PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 53 million (GBP 43 million)
EUR 106 million (GBP 86 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development of the new R&D and manufacturing centre in Solihull as well as the RDI programme for aerospace engine control systems.

The promoter aims at providing an integrated solution for the design, development, manufacture, testing, qualification, and support of high integrity, harsh environment control systems for the large civil, regional and business aircraft engines.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project part concerning the investments in research and development are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose, and the project is not expected to require an EIA under the Directive 2011/92/EU. The construction of a greenfield R&D centre is covered by Annex II of the Directive, and the request of an EIA is at the discretion of the local environmental authorities. To be verified during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
08/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI
Date de publication
8 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46366154
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120287
Secteur(s)
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI
Date de publication
29 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124382511
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120287
Secteur(s)
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI
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Fiche récapitulative
AERO ENGINE CONTROLS RDI
Fiche technique
ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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