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TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Mauritanie : 15 000 000 €
Télécom : 15 000 000 €
Date(s) de signature
27/10/2013 : 15 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
Related public register
05/06/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 27/10/2013
20120286
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
SOCIETE MAURITANIENNE DES POSTES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 31 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project includes construction of inter-urban fibre optic backbone links in the North, South and South-East of Mauritania, with international links to Mali. The deployment of the network is divided into 4 main segments which have a total estimated length of 1 660 km. The cables will enable connectivity to inland cities such as Atar, Choum, Rosso, Boghé, Kaédi, Sélibaby, Kiffa, Aioun and Nema.

The project will result in extension of the terrestrial backbone network in the country, connecting nine larger inland cities as well as smaller communities on the route, eventually connecting them to the ACE (Africa Coast to Europe) submarine cable. This will significantly improve the availability and quality of telecommunications services in the area and is expected to considerably reduce end user prices.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project could entail physical and economic displacement, but the significance in terms of number of people affected and permanence of the impacts needs to be further assessed and will depend on the final alignment of the cables. Environmental and Social studies are part of the project preparation and will take into account EIB Environmental and Social guidelines. The Bank’s services will verify how the recommendations of the studies will be applied in the project and operation contracts. After mitigation, the environmental impact of the project is expected to be minor.

In the context of planned co-finance with the World Bank, it was agreed that the World Bank procurement procedures will be applied to the project. It will be required to apply competitive tender procedures and ensure EU companies will not be negatively discriminated against.

Documents liés
10/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
05/06/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
Date de publication
10 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48370743
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120286
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
Date de publication
5 Jun 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59554555
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120286
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mauritanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
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05/06/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
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Fiche récapitulative
TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT
Fiche technique
TERRESTRIAL TELECOM CABLE PROJECT

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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