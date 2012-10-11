Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BANGLADESH POWER ENERGY EFFICIENCY

Signature(s)

Montant
82 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bangladesh : 82 000 000 €
Énergie : 82 000 000 €
Date(s) de signature
18/11/2013 : 82 000 000 €
Autres liens
Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANGLADESH POWER ENERGY EFFICIENCY
Communiqués associés
Bangladesh : Premier prêt pour favoriser l’efficacité de la production d’électricité

Fiche récapitulative

Date de publication
11 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 18/11/2013
20120279
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BANGLADESH POWER ENERGY EFFICIENCY
Ministry of Power, Energy and Mineral Resources
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 82 million
EUR 165 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of converting four natural gas fired open-cycle power units to a combined cycle mode of operation by the addition of heat recovery boilers and steam turbines (two of the four power plants are to be financed by the EIB). The existing generation capacity of the plants is 470 MW which will increase to 705 MW as a result of the conversions.The conversions will also result in efficiency improvements of 75% and a capacity increase of 50%, without any increase in the amount of fuel used. The plants are located in the Rajshashi and Sylhet regions of Bangladesh.

The two project components to be financed by the Bank are eligible under the ALA (Asia and Latin America) general mandate objectives: (a)social and economic infrastructure (energy security, energy infrastructure) and (b) climate change mitigation and adaptation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project components were located in the EU they would fall under Annex II of the EIA directive leaving it up to the competent authority to determine the need for an EIA. The project components are not located near or within areas of nature conservation, and no protected flora and fauna will be adversely affected. No project components will entail permanent physical displacement, however for the associated transmission line components there will be temporary displacement of small businesses and impact on land for crops. The requirement for an EIA, and extent of social assessment required, will be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts funded by the Bank will be implemented in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANGLADESH POWER ENERGY EFFICIENCY
Autres liens
Communiqués associés
Bangladesh : Premier prêt pour favoriser l’efficacité de la production d’électricité

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANGLADESH POWER ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
22 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66009845
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120279
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bangladesh
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANGLADESH POWER ENERGY EFFICIENCY
Autres liens
Fiche récapitulative
BANGLADESH POWER ENERGY EFFICIENCY
Fiche technique
BANGLADESH POWER ENERGY EFFICIENCY
Communiqués associés
Bangladesh : Premier prêt pour favoriser l’efficacité de la production d’électricité

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Bangladesh : Premier prêt pour favoriser l’efficacité de la production d’électricité
Autres liens
Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANGLADESH POWER ENERGY EFFICIENCY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes