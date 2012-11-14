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UNIVERSITY OF LEICESTER

Signature(s)

Montant
65 142 721,78 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 65 142 721,78 €
Éducation : 65 142 721,78 €
Date(s) de signature
23/05/2013 : 21 935 331,04 €
23/05/2013 : 43 207 390,74 €
Autres liens
Related public register
15/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF LEICESTER
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14/11/2012 - Résumé non technique - UNIVERSITY OF LEICESTER - Extended Phase 1 Habitat Survey
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF LEICESTER
Communiqués associés
Royaume-Uni : 55 m de GBP pour le réaménagement du campus de l’université de Leicester

Fiche récapitulative

Date de publication
14 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 23/05/2013
20120270
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIVERSITY OF LEICESTER
UNIVERSITY OF LEICESTER
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 74 million (GBP 60 million)
EUR 170 million (GBP 138 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Capital expenditure investment programme dedicated to the development and refurbishment of the University of Leicester's campus.

The purpose of the project is to construct and refurbish teaching, research and supporting facilities of the University of Leicester. The project will include construction of a new medical school building on a greenfield site and the creation of six research centres of excellence focused in areas such as genetics and sport medicine. The project will also include the construction of a new management training centre and new state of the art conference facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment. An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment cover the construction of new facilities may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project. Potential impact of Natura 2000 conservation sites will also be checked.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF LEICESTER
Date de publication
15 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46169659
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120270
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - UNIVERSITY OF LEICESTER - Extended Phase 1 Habitat Survey
Date de publication
14 Nov 2012
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221794
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120270
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF LEICESTER
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86510211
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120270
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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15/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF LEICESTER
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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