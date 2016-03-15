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MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK

Signature(s)

Montant
222 743 259,09 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 222 743 259,09 €
Transports : 222 743 259,09 €
Date(s) de signature
29/12/2016 : 222 743 259,09 €
Autres liens
Related public register
09/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK

Fiche récapitulative

Date de publication
15 mars 2016
Statut
Référence
Signé | 29/12/2016
20120256
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK PROGRAMME
MERSEYTRAVEL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 245 million (GBP 190 million)
EUR 516 million (GBP 400 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the acquisition of electrically powered rolling stock for use on Merseytravel's network in Merseyside, Cheshire and West Lancashire in the northwest of England together with associated upgrades to the railway's infrastructure and maintenance depots.

Merseytravel wishes to procure a new fleet which will be in service by the early 2020s. The project will contribute to the continuation, improvement and development of reliable high quality public transport services in Merseyside, Cheshire and West Lancashire and encourage modal shift away from road transport promoting time, vehicle operating cost and safety benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Manufacture of rail rolling stock doesn't fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU. Compliance with EU legislation and the environmental impact of the project will be examined during the project appraisal. The project helps to reduce reliance on private cars and the negative impact of transport on the environment, thus contributing to climate change objectives.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (in this case Directive 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
09/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK
Date de publication
9 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66916957
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120256
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK
Autres liens
Fiche récapitulative
MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK PROGRAMME
Fiche technique
MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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