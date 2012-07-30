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ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 110 000 000 €
Télécom : 110 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2013 : 110 000 000 €
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01/03/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
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02/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
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Portugal : 110 millions d’EUR à ZON OPTIMUS à l’appui du renforcement de ses services de téléphonie mobile à large bande

Fiche récapitulative

Date de publication
30 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 28/11/2013
20120251
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
ZON OPTIMUS SGPS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 222 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Roll-out of a Long Term Evolution (LTE/4G) mobile telecommunications network and upgrade of the UMTS network.

The project will enable expansion of coverage and increase of capacity to provide high speed mobile broadband services in Portugal. The access technologies included in the eligible project (UMTS with HSPA+ and LTE/4G) are relevant to fulfil the EU's Digital Agenda target of reaching a coverage above 30 Mbps transmission speed by 2020 across the Union and addressing the expected increase of mobile data (and stationary or slow-moving wireless) traffic volumes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in telecommunications projects do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and electromagnetic field radiation. Details will be assessed during appraisal including the CO2 footprint and possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is therefore not covered by the EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Environmental and Social Completion Sheet - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
Date de publication
1 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80444596
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120251
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
Date de publication
2 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46375034
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120251
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Fiche technique
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